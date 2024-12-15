ÇBK Mersin, deplasmanda 48 fark atarak galip

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında ÇBK Mersin, deplasmanda Bodrum Basketbol'u 101- 53 yendi.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; X.com
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ÇBK Mersin, deplasmanda 48 fark atarak galip
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15 Aralık 2024 17:23
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında ÇBK Mersin, Bodrum Basketbol'a konuk oldu. 

Bodrum Spor Salonu'ndaki mücadeleyi konuk ekip 101-53 kazandı.
 Salon: Bodrum Spor

Hakemler: Tolga Akkuşoğlu, Nagehan Şeyda Kurden Aktaş, Enes Duran

Bodrum Basketbol: Aslı Çil 7, Fatma Nur Şimşek 3, Başak Gemalmaz, Gizem Tüzün 7, Yağmur Kübra Taşar 25, Melis Gülcan 9, Cansu Çolakoğlu, Alya Üzümcü 2

ÇBK Mersin: Asena Yalçın 5, Araujo 15, Derin Yaya 7, Sinem Ataş 18, Rupert 9, Feride Şevval Akalan 14, Fauthoux 11, Ayşenaz Harma 10, Pelin Derya Bilgiç 12

1. Periyot: 15-27

Devre: 28-48

3. Periyot: 39-74


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