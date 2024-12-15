Nesine 3. Lig'de 15. hafta maçları tamamlandı

Nesine 3. Lig'de 15. hafta tamamlandı.
Ligde bugün yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
1. Grup
Anadolu Üniversitesi-Muşspor: 1-1
HG Hospital Kahramanmaraşspor-Ergene Velimeşespor: 2-0
Silifke Belediyespor-Tokat Belediye Plevnespor: 2-2
Belediye Kütahyaspor-Düzce Cam Düzcespor: 4-1
Kırşehir Futbol SK-Bornova 1877: 1-3
2. Grup
Adıyaman FK-Nevşehir Belediyespor: 2-3
T. Metal 1963 Spor-Balıkesirspor: 1-2
Uşakspor-Tire 2021: 1-1
Onuksports Kelkit Hürriyetspor-Smart Holding Çayelispor: 0-1
Silivrispor-Amasyaspor: 1-0
Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Muğlaspor: 1-1
3. Grup
Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor-10 Numara Sportif Efeler 09: 0-1
Pazarspor-Ayvalıkgücü Belediyespor: 0-0
Alanya 1221 Futbol SK-Bayburt Özel İdarespor: 3-1
Çorluspor 1947-Osmaniyespor: 5-1
4. Grup
Niğde Belediyespor-Denizlispor: 2-0
Bursa Nilüfer Futbol SK-Sebat Gençlikspor: 1-2
Polatlı 1926 SK-Zonguldakspor: 1-1
Solwie Enerji Erciyes 38 FSK-Kırıkkale FK: 0-2
Edirnespor-Kolibri Ağrı 1970: 1-2
Ligde bugün yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
1. Grup
Anadolu Üniversitesi-Muşspor: 1-1
HG Hospital Kahramanmaraşspor-Ergene Velimeşespor: 2-0
Silifke Belediyespor-Tokat Belediye Plevnespor: 2-2
Belediye Kütahyaspor-Düzce Cam Düzcespor: 4-1
Kırşehir Futbol SK-Bornova 1877: 1-3
2. Grup
Adıyaman FK-Nevşehir Belediyespor: 2-3
T. Metal 1963 Spor-Balıkesirspor: 1-2
Uşakspor-Tire 2021: 1-1
Onuksports Kelkit Hürriyetspor-Smart Holding Çayelispor: 0-1
Silivrispor-Amasyaspor: 1-0
Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Muğlaspor: 1-1
3. Grup
Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor-10 Numara Sportif Efeler 09: 0-1
Pazarspor-Ayvalıkgücü Belediyespor: 0-0
Alanya 1221 Futbol SK-Bayburt Özel İdarespor: 3-1
Çorluspor 1947-Osmaniyespor: 5-1
4. Grup
Niğde Belediyespor-Denizlispor: 2-0
Bursa Nilüfer Futbol SK-Sebat Gençlikspor: 1-2
Polatlı 1926 SK-Zonguldakspor: 1-1
Solwie Enerji Erciyes 38 FSK-Kırıkkale FK: 0-2
Edirnespor-Kolibri Ağrı 1970: 1-2