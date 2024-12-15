Nesine 3. Lig'de 15. hafta maçları tamamlandı

Nesine 3.Lig'de 15. hafta karşılaşmaları sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Nesine 3. Lig'de 15. hafta maçları tamamlandı
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15 Aralık 2024 17:18
Nesine 3. Lig'de 15. hafta tamamlandı.

Ligde bugün yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:


1. Grup

Anadolu Üniversitesi-Muşspor: 1-1

HG Hospital Kahramanmaraşspor-Ergene Velimeşespor: 2-0

Silifke Belediyespor-Tokat Belediye Plevnespor: 2-2

Belediye Kütahyaspor-Düzce Cam Düzcespor: 4-1

Kırşehir Futbol SK-Bornova 1877: 1-3


2. Grup

Adıyaman FK-Nevşehir Belediyespor: 2-3

T. Metal 1963 Spor-Balıkesirspor: 1-2

Uşakspor-Tire 2021: 1-1

Onuksports Kelkit Hürriyetspor-Smart Holding Çayelispor: 0-1

Silivrispor-Amasyaspor: 1-0

Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Muğlaspor: 1-1


3. Grup

Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor-10 Numara Sportif Efeler 09: 0-1

Pazarspor-Ayvalıkgücü Belediyespor: 0-0

Alanya 1221 Futbol SK-Bayburt Özel İdarespor: 3-1

Çorluspor 1947-Osmaniyespor: 5-1


4. Grup

Niğde Belediyespor-Denizlispor: 2-0

Bursa Nilüfer Futbol SK-Sebat Gençlikspor: 1-2

Polatlı 1926 SK-Zonguldakspor: 1-1

Solwie Enerji Erciyes 38 FSK-Kırıkkale FK: 0-2

Edirnespor-Kolibri Ağrı 1970: 1-2

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