Berberler cumartesi ve pazar günü açık mı 2024?

Güzellik salonları, kuaförler ve berberlerin çalışma düzenine dair detaylar merak konusu oldu. Pazar günleri, hafta içi çalışan milyonlarca insanın işlerini hallettiği bir gündür. İstanbul'da pazar gününü güzellik ve bakıma ayırmak isteyenler, kuaför salonlarının yolunu tutar. Ancak yeni yıl ile birlikte herkesi şaşırtan bir düzenleme yapıldı.Bayram öncesi kuaför ve berber işlerini yetiştiremeyen ya da bayram ziyareti öncesi kuaföre uğramak isteyen vatandaşlar bayramda kuaförler ve berberler açık mı sorusuna yanıt arıyor. Bu işletmelerin bayram tatilinde çalışıp çalışmadığı merak konusu oluyor. Peki, Ramazan Bayramı'nda 10, 11, 12 Nisan'da kuaför ve berberler çalışıyor mu? İşte yanıtı.Bayramda bazı kuaförler ve berberler, bayram tatili nedeniyle kapalı olabilir. Bu nedenle, hizmet almak isteyenlerin önceden randevu almaları ve işletmelerin çalışma saatleri hakkında bilgi almaları gerekir.Bazı berberler ve kuaförler Ramazan Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle kapalı olacak. Ancak bazı işletmeler inisiyatif alarak bayramda çalışmaya devam ediyor olabilir.Bayramda kuaförler ve berberler açık mı? Ramazan Bayramı'nda 10, 11, 12 Nisan'da kuaför ve berberler çalışıyor mu?Yani bayramda berber ve kuaförlerin açık olup olmadığı tamamen işletmenin kararıyla ilgili bir durum. Gideceğiniz yeri arayarak açık olum olmadığını teyit edebilirsiniz.