Chelsea ve MANU, golsüz berabere kaldı!

Manchester United, lider Manchester City'nin 12 puan gerisine düştü.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Chelsea ve MANU, golsüz berabere kaldı!
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28 Şubat 2021 22:51
İngiltere Premier Lig'in 26. haftasındaki Chelsea-Manchester United karşılaşması 0-0 sonuçlandı.

Haftaya 2. sırada başlayan Manchester United, 5. sıradaki Chelsea'ye konuk oldu.

Golsüz tamamlanan maç sonunda puanını 50'ye çıkaran Manchester United ile lider Manchester City arasındaki fark, 12 puana yükseldi. Chelsea de puanını 44 yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Tottenham ise sahasında Burnley'yi 4-0 yendi.

Londra ekibinin gollerini, 2 ve 55. dakikada Bale, 15. dakikada Kane, 31. dakikada Moura attı.

Bir maç eksiği bulunan Tottenham, 39 puanla 8. sırada yer aldı.



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