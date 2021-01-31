Chelsea, Tuchel ile ilk galibiyetini aldı!

İngiltere Premier Lig'de Chelsea, Burnley'i iki golle geçerek Thomas Tuchel döneminde ilk kez kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; chelseafc.com
Abone Ol
Chelsea, Tuchel ile ilk galibiyetini aldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ocak 2021 17:04
İngiltere Premier Lig'in 21. hafta mücadelesinde Chelsea, konuk ettiği Burnley'yi 2-0 mağlup etti.

Frank Lampard'ın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Alman Thomas Tuchel yönetiminde ikinci maçına çıkan Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda Burnley'yi ağırladı.

 Burnley'ye oranla daha atak bir oyun sergileyen Chelsea, 40. dakikada Cesar Azpilicueta, 84. dakikada Marcos Alonso'nun golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti.

Ligde son olarak Wolverhampton ile golsüz berabere kalan Chelsea, Alman teknik adam yönetiminde ikinci maçında ilk galibiyetine ulaştı.

Puanını 33'e çıkaran Chelsea, 7. sıraya yükseldi. Burnley ise 22 puanla 16. sırada kaldı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için