Chelsea Tottenham'ı eleyerek finale yükseldi

İngiltere Lig Kupası yarı final ikinci maçında Tottenham ile Chelsea karşı karşıya geldi.



Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan maçı Chelsea 1-0 kazandı ve toplamda 3-0'lık skorla finale adını yazdırmayı başardı.



Karşılaşmada Chelsea'ye galibiyeti getiren tek golü 18. dakikada Antonio Rüdiger kaydetti ancak mücadeleye damga vuran Tottenham'ın VAR'a takılan golü ve penaltı iptalleri oldu.



Maçın 40. dakikasında Tottenham'ın kazandığı penaltı VAR'da izlenerek iptal edildi. 56. dakikada Tottenham'ın kazandığı bir penaltı daha VAR'dan dönerken bu kez 64. dakikada Kane ile buldukları gol ise ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.



Bu sonuçla Chelsea adını finale yazdırdı. Lig kupası yarı finalinin bir diğer kapışmasında ise 13.01.2022 tarihinde Liverpool ile Arsenal kozlarını paylaşacak.





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