Chelsea'nin yüzü deplasmanlarda gülmüyor

Premier Lig'in 18. haftasında Wolverhampton evinde Chelsea'yi 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Chelsea'nin yüzü deplasmanlarda gülmüyor
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24 Aralık 2023 18:02
Son güncelleme 24 Aralık 2023 18:18
Premier Lig'in 18. haftasında Gary O'Neil'in ekibi Wolverhampton ile Mauricio Pochettino'nun yönetimindeki Chelsea karşı karşıya geldi.

Molineux Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Wolverhampton 2-1 kazanırken goller; 51. dakikada Mario Lemina ve 90+3'te Matt Doherty kaydetti.

Chelsea'nin tek golünü ise 90+6'da Christopher Nkunku kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Chelsea 22 puanda kalırken, Wolverhampton puanını 22'ye yükseltti. Ligin bir sonraki maç haftasında Chelsea evinde Crystal Palace'ı ağırlarken, Wolverhampton deplasmanda Brentford'a konuk olacak.

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