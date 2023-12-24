Premier Lig'in 18. haftasında Gary O'Neil'in ekibi Wolverhampton ile Mauricio Pochettino'nun yönetimindeki Chelsea karşı karşıya geldi.
Molineux Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Wolverhampton 2-1 kazanırken goller; 51. dakikada Mario Lemina ve 90+3'te Matt Doherty kaydetti.
Chelsea'nin tek golünü ise 90+6'da Christopher Nkunku kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Chelsea 22 puanda kalırken, Wolverhampton puanını 22'ye yükseltti. Ligin bir sonraki maç haftasında Chelsea evinde Crystal Palace'ı ağırlarken, Wolverhampton deplasmanda Brentford'a konuk olacak.
Molineux Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Wolverhampton 2-1 kazanırken goller; 51. dakikada Mario Lemina ve 90+3'te Matt Doherty kaydetti.
Chelsea'nin tek golünü ise 90+6'da Christopher Nkunku kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Chelsea 22 puanda kalırken, Wolverhampton puanını 22'ye yükseltti. Ligin bir sonraki maç haftasında Chelsea evinde Crystal Palace'ı ağırlarken, Wolverhampton deplasmanda Brentford'a konuk olacak.
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