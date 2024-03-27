Chelsea, Leipzig'in yıldızı için harekete geçti

Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Chelsea gözünü Leipzig forması giyen Dani Olmo'ya çevirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Chelsea, Leipzig'in yıldızı için harekete geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Mart 2024 14:02
Chelsea, sözleşmesi gelecek sezon sona erecek olan ve henüz yeni kontrat imzalamayan Conor Gallagher'ın alternatifini belirledi.

HEDEF İSPANYOL YILDIZ

Football Transfer'de yer alan habere göre Chelsea, bu sezon RB Leipzig ile iyi bir performans gösteren Dani Olmo için harekete geçti.

Haberin detaylarında Chelsea teknik direktörü Mauricio Pochettino'nun genç yıldızı oldukça fazla istediği ve Conor Gallagher ile sözleşme uzatılmaması durumunda önümüzdeki transfer döneminde kadroda olması gerektiği de söylendi.

19 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon RB Leipzig ile 19 resmi maça çıkan Dani Olmo bu karşılaşmalarda 7 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery