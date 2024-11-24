Chelsea gençlere yöneldi: Liam Delap

Transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Chelsea, forvet bölgesi için harekete geçti.



İngiliz basınında yer alan habere göre; Londra devi, Ipswich Town forması giyen Liam Delap'ı gözüne kestirdi.



Haberde Chelsea gözlemcilerinin yıldız futbolcuyu yakından takip ettiğini ve kısa süre içinde harekete geçebileceğini yazdı.



18 MİLYON EUROYA ALINDI!



Ipswich Town, Liam'ı sezon başında 18 milyon euroya Manchester City'den kadrosuna kattı. 2029'a kadar sözleşme imzalanan yıldız ismin piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.



İngiliz ekibinde bu sezon 12 maça çıkan Delap, 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.



