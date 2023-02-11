Chelsea deplasmanda kazanamadı!

Premier Lig 23. hafta maçında Chelsea, deplasmanda West Ham ile karşılaştı.



London Stadium'da oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Chelsea'nin golünü 16. dakikada yeni transfer Joao Felix kaydetti. Felix'in kaydettiği golün asistini ise bir diğer yeni transfer Enzı Fernandez yaptı. West Ham beraberlik golünü 28. dakikada Emerson ile kaydetti. Maçta başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.



Chelsea'de 100 milyon Euro'ya transfer edilen Mykhailo Mudryk de maçta 11'de yer aldı. Yeni transfer Felix, Chelsea formasıyla ilk golünü kaydederken, Enzo Fernandez ikinci asistini yaptı.



Daha önce Premier Lig'de bu hafta oynanacak maçlarda futbolcular, ülkemizde ve Suriye'de yaşanan deprem felaketi sebebiyle siyah kol bandı takacağı açıklandı. Bu maçta da siyah kol bandı takıldı.



Ara transfer döneminde 323 milyon sterlin harcama yapan Chelsea, ligde çıktığı iki maçta da galip gelemedi. Bu sonuçla Londra ekibi puanını 30'a çıkardı. West Ham ise 19 yaptı.



Ligin bir sonraki haftasında Chelsea, Southampton'u konuk edecek. West Ham, Tottenham deplasmanına gidecek.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ