Chelsea'den orta sahaya genç transfer

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Aston Villa'nın 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Carney Chukwuemeka'yı transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; chelseafc.com
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Chelsea'den orta sahaya genç transfer
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04 Ağustos 2022 17:32
İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, orta saha oyuncusu Carney Chukwuemeka'yı kadrosuna kattı.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Aston Villa'da forma giyen 18 yaşındaki futbolcuyla 6 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Aston Villa'nın altyapısından yetişen Chukwuemeka, son iki sezonda Premier Lig'de 13 kez forma şansı buldu

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