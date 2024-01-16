Chelsea'de Pochettino'nun forvete istediği iki dev isim!

Chelsea, teknik direktörü Mauricio Pochettino'nun isteği doğrultusunda Suudi Arabistan ekiplerinde forma giyen ve Suudi Arabistan'dan ayrılmaları gündemde olan Roberto Firmino ve Karim Benzema ikilisinden birini kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Chelsea'de Pochettino'nun forvete istediği iki dev isim!
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16 Ocak 2024 18:32
Son güncelleme 16 Ocak 2024 18:34
Premier Lig'de zirve yarışından uzakta kalan Chelsea, ara transfer döneminde hücum hattına dev bir golcüyü kadrosuna katmak istiyor. Bu doğrultuda Londra ekibi için flaş bir iddia ortaya atıldı.

The Sun'da yer alan habere göre; Chelsea, Suudi Arabistan ekiplerinde forma giyen Roberto Firmino ve Karim Benzema'yı listesine aldı.

İki oyuncunun da kulüplerinde mutsuz olduğu ve takımdan ayrılmalarının yüksek ihtimal görüldüğü belirtilen haberde, Chelsea'nin bu iki yıldızdan birini kadrosuna katmak için harekete geçeceği belirtildi.

Haberde, Chelsea teknik direktörü Mauricio Pochettino'nun da bu iki isimden birinin transfer edilmesini çok istediği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSLARI

Sezon başında Al-Ahli ile sözleşme imzalayan Firmino, Suudi Arabistan ekinde çıktığı 19 maçta 3 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Tıpkı Firmino gibi sezon başında bir diğer Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad ile sözleşmeye imzalayan Benzema, çıktığı 20 karşılaşmada 12 gol, 5 asistlik skor katkısında bulundu.

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