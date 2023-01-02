Chelsea'de hedef Alexis Mac Allister

Chelsea, Arjantin ile Dünya Kupası'nda yıldızını parlatan Alexis Mac Allister ile ilgileniyor.



Athletic'te yer alan habere göre, Londra temsilcisi, 24 yaşındaki futbolcu için 35-40 milyon pound bandında bir bonservis bedelini gözden çıkardı.



Brighton'ın ise sözleşmesi 2025'e kadar devam eden Mac Allister için talebinin 60 milyon pound olduğu aktarıldı.



Bu sezon Premier Lig'de 14 maça çıkan Alexis Mac Allister, rakip filelere 5 gol gönderdi. Arjantin'in Dünya Kupası zaferinde öne çıkan isimlerden biri olan 24 yaşındaki futbolcu, Katar'da ise 6 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.





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