Chelsea, Chilwell'in alternatifini Barça'da buldu!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Ben Chilwell'ın yerine Barcelona'dan Serginho Dest ile ilgilendiği öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Chelsea, Chilwell'in alternatifini Barça'da buldu!
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29 Aralık 2021 20:54
Chelsea sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Ben Chilwell'ın yerini doldurmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

İngiliz basınına göre, Londra kulübü diz ameliyatı olacak ve sezonun geri kalanını kaçıracak olan Ben Chilwell'in yerine geçecek oyuncuyu arıyor.

Habere göre İngiliz oyuncunun yerine düşünülen en ciddi adayın Barcelona'da forma giyen Serginho Dest olduğu iddia edildi.

Dest'in yanı sıra Chelsea'nin, Everton'da forma giyen Lucas Digne için de girişimlerde bulunduğu ifade edildi.

Ayrıca Amerikalı oyuncu Dest'e, Bayern Münih, Arsenal ve Ajax'ın da talip olduğu ifade edildi.

21 yaşındaki oyuncu bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 16 maçta 3 asist yaptı.


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