Chelsea 3 kez yanlış evrak gönderdi, transfer iptal!

Paris Saint-Germain, Hakim Ziyech'in kiralık transferi için Chelsea ile anlaşmaya vardı ancak yanlış evrak nedeniyle transfer iptal oldu.



Chelsea, bir yandan Enzo Fernandez transferini yetiştirmeye çalışırken diğer yandan Hakim Ziyech'i PSG'ye göndermeye çalıştı. Son dakikalara kalan transferde PSG cephesi, evrakların tamamlanmasını için Chelsea'ye baskı yaptı. Chelsea ise arka arkaya 3 kez yanlış evrak gönderdi.



Paris Saint-Germain, tüm anlaşmalar tamamladığı ve imzalar atılmasına karşın yanlış evrak gönderilmesi sebebiyle transferi iptal etmek istemedi. Fransa Futbol Federasyonu ile masaya oturdu ancak transfere gerekli izin çıkmadı.



2020 yılında Ajax'tan Chelsea'ye 40 milyon euroya transfer olan Ziyech, bu sezon çıktığı 15 resmi maçta 1 asist üretebildi.





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