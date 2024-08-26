Chamberlain'e iki talip birden!

Brentford ve Ajax, Alex Oxlade-Chamberlain'i kadrosuna katmak için oyuncuyla görüşmelere başladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Chamberlain'e iki talip birden!
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26 Ağustos 2024 14:19
Beşiktaşlı futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain için sıcak bir gelişme yaşandı.

Sercan Dikme'nin haberine göre; Premier Lig ekibi Brentford ve Hollanda Ligi ekibi Ajax, Alex Oxlade-Chamberlain'i kadrosuna katmak istiyor.

Bu doğrultuda iki kulübünde İngiliz oyuncuyla görüşmelere başladığı belirtildi. 

KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Beşiktaş'a geçtiğimiz sezon transfer olan ve yaşadığı sakatlıklarla da kadronun uzağında kalan yıldız futbolcu, Giovanni van Bronckhorst'un yeni sezon kadro planlamasında yer almıyor. 

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI 

Chamberlain, Beşiktaş'a geldiğinden beri 30 maçta forma giyip 4 gol, 1 asistlik performansla oynadı.

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