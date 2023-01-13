Ceyhun Kazancı açıkladı: 'Teklif yapacağız!'

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Rus basınına Dmitri Barinov için konuştu.



Kazancı, 26 yaşındaki futbolcu için Lokomotiv Moskova'ya teklif yapacaklarını açıkladı.



Ceyhun Kazancı, "Barinov yakından takip ettiğimiz isimlerden birisi ve yakın zamanda Lokomotiv Moskova'ya teklif yapacağız" dedi.



İLK TEMAS GERÇEKLEŞTİ



Öte yandan A Spor'un haberine göre, Beşiktaş, 26 yaşındaki futbolcu için Lokomotiv Moskova ile ilk teması gerçekleştirdi.



Beşiktaş'ın 6 numara transferinde önceliğinin Barinov olduğu ve yapılan ilk temasın olumlu olduğu belirtildi. Siyah-beyazlıların teknik heyetinin de 26 yaşındaki futbolcunun transferini çok istediği ifade edildi.



Orta sahanın yanı sıra stoperde de görev yapabilen Barinov'un Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi 2024'e kadar devam ediyor.



Barinov'un güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor.





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