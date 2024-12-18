CEV Şampiyonlar Ligi'nde Halkbank, set vermeden kazandı

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki 4. maçında sahasında Çekya'nın Jihostroj takımını 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
CEV Şampiyonlar Ligi'nde Halkbank, set vermeden kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Aralık 2024 20:08
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki 4. maçında, sahasında Çekya temsilcisi Jihostroj'u 3-0 mağlup etti.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan), Jörg Kellenberger (Almanya)

Halkbank: Yunus Emre Tayaz, Sotola, Mirza Lagumdzija, Mert Matic, Ma'a, Kooy (Volkan Döne, Deniz İvgen, Sercan Yüksel Bıdak, Tuna Uzunkol, İzzet Ünver)

Jihostroj: Okolic, Bitar, Rodrigues, Sedlacek, Brichta, Lestina (Kovarik, Emmer, Gonzalez, Nikpoor)

Setler: 25-21, 25-23, 25-18

Süre: 77 dakika (25, 28, 24)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery