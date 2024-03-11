CEV Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta 3 Türk ekibi oynayacak

Tarih Saat Maç Salı 22.00 Allianz Vero Volley-Fenerbahçe Opet 13 Mart Çarşamba 22.30 Jastrzebski Wegiel-Ziraat Bankkart 14 Mart Perşembe 22.30 A. Carraro Imoco Conegliano-Eczacıbaşı Dynavit

Voleybolda bu hafta Avrupa kupalarında 3 Türk ekibi mücadele edecek.Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Türkiye'yi erkekler ve kadınlar kategorisinde temsil eden kulüpler CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk karşılaşmaları için 12-14 Mart tarihlerinde sahaya çıkacak.Kadınlarda Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı Dynavit, erkeklerde ise Ziraat Bankkart finale yükselmek için avantaj arayacak.Türk takımlarının Avrupa'daki TSİ maç programları şu şekilde: