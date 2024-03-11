CEV Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta 3 Türk ekibi oynayacak

Voleybolda Türk takımları Avrupa kupası mücadelelerine çıkacak.

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CEV Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta 3 Türk ekibi oynayacak
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11 Mart 2024 13:30
Voleybolda bu hafta Avrupa kupalarında 3 Türk ekibi mücadele edecek.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Türkiye'yi erkekler ve kadınlar kategorisinde temsil eden kulüpler CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk karşılaşmaları için 12-14 Mart tarihlerinde sahaya çıkacak.

Kadınlarda Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı Dynavit, erkeklerde ise Ziraat Bankkart finale yükselmek için avantaj arayacak.

Türk takımlarının Avrupa'daki TSİ maç programları şu şekilde: 

Tarih Saat Maç
Salı 22.00 Allianz Vero Volley-Fenerbahçe Opet
13 Mart Çarşamba 22.30 Jastrzebski Wegiel-Ziraat Bankkart
14 Mart Perşembe 22.30 A. Carraro Imoco Conegliano-Eczacıbaşı Dynavit
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