Cenk Tosun, Şenol Güneş ile şaha kalktı

Beşiktaş'ın başarılı forveti Cenk Tosun, teknik direktör Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle birlikte golleri sıralamaya devam ediyor.Valerien Ismael döneminde maç başına ortalama 15.3 dakika forma şansı bulabilen Cenk Tosun, Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş'ta ise gerçek ritmini yakaladı. Cenk, teknik direktör Güneş'in göreve gelmesiyle ilk 11'e yeniden girdi.Deneyimli golcü, Şenol Güneş'in göreve gelmesi ile birlikte Beşiktaş'ın Ümraniye'yi yendiği maçta 2 gol 1 asistlik performans sergiledi. Galatasaray derbisinde de takımının tek golünü kaydeden isim oldu. Cenk son olarak Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Şanlıurfaspor ile oynanan müsabakanın en etkili oyuncusu oldu. Cenk, Beşiktaş'ın 2-0 geriye düştüğü müsabakada ilk 2 golü atarak skora denge getirmişti. Ayrıca milli oyuncu 3. golde de asisti yaptı.