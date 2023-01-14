Cenk Tosun: 'Şampiyonluğun en büyük adayıyız'

Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun, Konyaspor galibiyeti sonrası konuşru.



Cenk Tosun yaptığı açıklamada, "Hepimiz çok inandık. İlk devre Konyaspor bireysel hatamızdan golü buldu. Bir tane de Bytyqi'nin pozisyonu var. Onun dışında biz oynadık. Golü bulamadık ilk devre. Takım olarak kenetlendik. Çevireceğimizi düşünüyorduk. İyi de oynadık. Çok gitgelli maç oldu. Konyaspor'un da, bizim de çok pozisyonumuz var. Tartıya koyacak olursak maçı biz bir tık daha fazla hak ettik. Allah'ın yardımıyla kazandık. 3 maçlık güzel bir serimiz var. Devam ettirmek istiyoruz." dedi.



Tecrübeli golcü ayrıca, "Gaziantep'te bıraktığımız 2 puandan sonra neleri daha iyi yapabileceğimizi konuştuk, kenetlendik. Sonrasında 9 puan aldık. Sıkı bir fikstüre giriyoruz. İnşallah bu seriyi devam ettirmek istiyoruz. Beşiktaş, şampiyonluğun içinde her zaman vardır. Her şeyimizi sahaya yansıtırsak şampiyonluğun en büyük adaylarından biriyiz." ifadelerinşi kullandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ