Cenk Tosun, Kadıköy'de ilk peşinde

Beşiktaş'a sezon başında yeniden katılan Cenk Tosun, teknik direktör Valerien Ismael'in kadro planlamasında yer almamıştı. Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından adeta yeniden doğan Cenk Tosun, başarılı bir çıkışa imza atmış, sonrasında 4 maçlık bir suskunluk yaşasa da İstanbulspor karşısında 1 gol ve 1 asistle oynayarak yıldızını parlatmaya devam etmişti.



SİFTAH YAPMAK İSTİYOR



Milli Takım'ın Ermenistan maçında ilk 11'de oynayan, Hırvatistan karşılaşmasına da kulübede başlayıp sonradan maça dahil olan Cenk, aranın sona ermesi sonrasında siyah-beyazlı formayla Fenerbahçe maçına odaklandı.



Cenk Tosun, kariyerinde 11 karşılaşmada hiç gol atamadığı Fenerbahçe'ye karşı pazar günü Kadıköy'de siftah yapmak istiyor. Tecrübeli futbolcu, bu sezon resmi maçlarda toplamda 13 gol ve 3 asiste ulaştı.



2 golü penaltıdan kaydeden Cenk, 1 gol ya da asist katkısı vermesi halinde sözleşmesindeki opsiyon devreye girecek. Ancak Beşiktaş Yönetimi'nin, buna bağlı kalmadan Cenk Tosun'a yeni bir kontrat önereceği öğrenildi.





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