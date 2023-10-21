Cenk Özcan: "Bu maç tamamen taktik savaşı içinde geçti"

Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Cenk Özcan, Erzurumspor maçı sonrası açıklama yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Cenk Özcan: 'Bu maç tamamen taktik savaşı içinde geçti'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Ekim 2023 20:47
Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Cenk Özcan konuşmasına "Öncelikle Filistin'deki zulmü lanetliyoruz. Binlerce, milyonlarca insan bombaların altında, bu durumda futbolla ilgili ne konuşabiliriz, hiç düşünemiyorum." diye başladı.

İki takımı da tebrik eden Özcan, Erzurumspor FK'nin beşe beş oyunda ligin en iyilerinden olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu maç tamamen taktik savaşı içinde geçti. Erzurumspor, gerçekten haklı ve özveriyle çalışıyor. Taç organizasyonları olan özel bir takım. Hafta boyunca bunların hepsine çalıştık. Çalışmanın sonucunda maçı 1-0 galip bitirdik. Maç bizim tarafımıza da gidebilirdi. Onların tarafına daha da farklı gidebilirdi. Maç gitti geldi ve ilk devre kaçırılan net pozisyonlar var. İkinci yarı bizim kaçırdığımız net pozisyonlar var. Oyunun, geçiş oyununa döneceğini biliyorduk. Bunun için hazırlıklarımızı yaptık. Hamlelerimizi buna göre hazırladık ve maçın sonunda gülen taraf olduk. Erzurumspor ve seyircisini kutluyorum. Müthiş bir takım var, gerçekten zorlu bir mücadele veriyorlar. Herkesin onlara destek olması lazım."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery