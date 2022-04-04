Fransa Ligi takımlarından Marsilya'da kiralık olarak oynayan, bonservisi Roma'da olan Cengiz Ünder'in geleceği büyük oranda belli oldu.



İtalyan basını, Cengiz Ünder'in Marsilya'da yoluna devam edeceğini duyurdu. Çıkan haberde, 24 yaşındaki futbolcunuz, Fransız ekibiyle sözleşme görüşmelerine başladığı belirtildi.



Cengiz Ünder'in Marsilya ile 5 yıllık kontrat imzalayacağının altı çizildi.



Öte yandan Marsilya'nın, Cengiz Ünder'in kiralık sözleşmesinde yer alan "8,4 Milyon Euro'ya satın alınabilir" opsiyonunu kullanacağı vurgulandı. Kısa bir süre önce Marsilya Başkanı Pablo Longoria'nın da bu gelişmeyi doğruladığı hatırlatıldı.



İtalyan ekibi Roma'nın Cengiz Ünder'in bir sonraki satışından %20 pay alacağı belirtildi.



Marsilya formasıyla bu sezon 32 maça resmi maçta görev yapan Cengiz Ünder 9 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.





İLGİLİ VİDEO