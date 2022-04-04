Cengiz Ünder'den yeni imza geliyor!

Roma'nın Marsilya'ya kiraladığı milli futbolcumuz Cengiz Ünder, 5 yıllık sözleşmenin altına imza atmaya hazırlanıyor. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Cengiz Ünder'den yeni imza geliyor!
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04 Nisan 2022 13:34
Fransa Ligi takımlarından Marsilya'da kiralık olarak oynayan, bonservisi Roma'da olan Cengiz Ünder'in geleceği büyük oranda belli oldu.

İtalyan basını, Cengiz Ünder'in Marsilya'da yoluna devam edeceğini duyurdu. Çıkan haberde, 24 yaşındaki futbolcunuz, Fransız ekibiyle sözleşme görüşmelerine başladığı belirtildi.

Cengiz Ünder'in Marsilya ile 5 yıllık kontrat imzalayacağının altı çizildi.

Öte yandan Marsilya'nın, Cengiz Ünder'in kiralık sözleşmesinde yer alan "8,4 Milyon Euro'ya satın alınabilir" opsiyonunu kullanacağı vurgulandı. Kısa bir süre önce Marsilya Başkanı Pablo Longoria'nın da bu gelişmeyi doğruladığı hatırlatıldı.

İtalyan ekibi Roma'nın Cengiz Ünder'in bir sonraki satışından %20 pay alacağı belirtildi.

Marsilya formasıyla bu sezon 32 maça resmi maçta görev yapan Cengiz Ünder 9 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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