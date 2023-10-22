Cengiz Ünder 6 maç sonra sahaya çıktı

Fenerbahçe'de sakatlığı geçen Cengiz Ünder, Hatayspor maçında süre aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Cengiz Ünder 6 maç sonra sahaya çıktı
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22 Ekim 2023 23:22
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Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Cengiz Ünder, 6 maç sonra sarı-lacivertli formayı giydi.

Antalyaspor ile ligde oynanan müsabakanın henüz başında sakatlanan ve ligde 4 Avrupa'da ise 2 olmak üzere toplam 6 maçta kadroda yer alamayan 26 yaşındaki oyuncu, Hatayspor maçının 87. dakikasında Dusan Tadic'in yerine oyuna dahil oldu.

Cengiz Ünder, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 1 asist katkısı verdi.

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