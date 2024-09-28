Milliyet Gazetesi Köşe Yazarı Cemal Ersen, Halil Umut Meler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.İşte Cemal Ersen'in sözleri:

''Halil Umut Meler, FIFA elit kategorideki tek hakemimiz. UEFA onu el üstünde tutuyor. Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid- Stuttgart maçını yönetti. Gelin görün ki, Türkiye'de birileri tarafından sistematik biçimde yıldırılmaya çalışılıyor.''



''Örnek mi? Meler bu sezon Avrupa'da üç maça çıktı. Üçü de hatırı sayılır takımlar arasında idi. Süper Lig'in geride kalan altı haftasında ise sadece iki... "Kurnazca" yapılmış bir atama diye düşündüğüm pazar günkü Trabzonspor - Konyaspor maçıyla birlikte üç olacak.''



''Dahası mı? Meler bu süreçte dört kez de Video Yardımcı hakemliği yaptı. Ne alaka ise; ikisi Trendyol 1. lig müsabakası.''



''BÜYÜK HAKSIZLIK''



''Kimse bana masal anlatmasın. Meler gibi üst düzey bir hakeme yapılmaya çalışılan şey büyük haksızlıktır. Bizim bilmediğimiz, sizin bildiğiniz şeyler varsa çıkın açıklayın. 8 Mart operasyonu ve yeni sezon kadro yapılanmasında devre dışı bırakamadığınız Meler ile ne hesabınız var bilmek isterim.''



''MHK Başkanı Sayın Ferhat Gündoğdu'nun Meler konusunda tek başına inisiyatif alabileceğini sanmıyorum! FIFA kokartlı hakemin pazar günü Trabzonspor aleyhine vereceği bir karardan sonra başına gelecekleri tahmin bile etmek istemiyorum. Dolayısıyla atamanın iyi niyetli yapıldığından şüpheliyim.''



S''amimi dileğim; Halil Umut Meler ve ekibinin bu maçta büyük bir dayanışma göstererek hakkaniyetli yönetim sergileyerek pusuda bekleyenlere istedikleri kozu vermemesidir.''



''Türkiye'de hakem yetişmiyor diye şikayet edenlerin kulakları çınlasın. Yetişeni de bitirme konusunda hayli becerikli bir futbol kültürüne sahibiz.''



MHK NEDEN ÇARK ETTİ?



''Merkez Hakem Kurulu'nun işi kolay değil. Ancak biraz daha dikkat ve özen göstermesi gerekiyor. Tıpkı Trabzonspor- Konyaspor maçında olduğu gibi. Kurul bu karşılaşmaya gözlemci olarak Cem Papila'yı atadı. Papila 2005 yılında Fenerbahçe- Trabzonspor müsabakasındaki kararlarıyla bordo-mavili kulübün büyük tepkisini çekmiş ve çok tartışılmıştı. Şimdi bu olayı hatırlamayan (!) ve Papila'yı aynı takımın maçında görevlendiren kurul, belli ki bir yerlerden gelen uyarı ile çark etmek zorunda kaldı. Cem Papila'nın "sonradan gelişen özel durumu" nedeniyle değiştirildiği açıklansa da, bu manevra MHK'ye eksi puan yazdı.''



