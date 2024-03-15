NBA'de normal sezon heyecanı, geride bıraktığımız gece oynanan altı karşılaşmayla devam etti.



CELTICS 127-112 SUNS



Boston Celtics, TD Garden'da Phoenix Suns'ı 127-112 mağlup ederek bu sezon playofflardaki yerini garantileyen ilk takım olmayı başardı.



Jaylen Brown 37 sayı, 5 ribaund, 3 asist ve 2 top çalmayla Celtics'e liderlik etti. Jayson Tatum 26 sayı, 5 ribaund ve 5 asistle oynadı. Al Horford 6/10 üçlük isabeti bulduğu maçta 24 sayı, 3 ribaund, 3 asist ve 3 top çalma kaydetti.



Phoenix'in beş ilk beş oyuncusundan dördünün 20 sayı barajını geçtiği maçta Devin Booker 23 sayı ve 7 asistle Suns'a liderlik eden isim oldu. Bradley Beal 22 sayı, 3 ribaund ve 7 asistle oynadı. Kevin Durant ve Grayson Allen 20'şer sayı kaydederken, Jusuf Nurkic maçı 8 sayı, 20 ribaund ve 6 asistle tamamladı.



CLIPPERS 126-111 BULLS



LA Clippers, United Center'da Chicago Bulls'u 126-111 yendi.



Clippers'ta Paul George 28 sayı, 7 asist ve 5 ribaundla galibiyette önemli rol oynadı. Kawhi Leonard 27 sayı, 5 ribaund ve 3 asist kaydetti. Bones Hyland, omuz sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen James Harden'ın yerine ilk beş başlayarak 17 sayı ve 11 asistle oynadı. Norman Powell ise benchten gelerek 18 sayı ekledi.



Bulls'ta DeMar DeRozan 21 sayı, 5 ribaund ve 4 asistle oynadı. Nikola Vucevic 19 sayı, 6 ribaund ve 5 asistle maçı tamamladı. Alex Caruso 17 sayı, 6 asist, 3 ribaund ve 3 top çalmayla oynarken, temsilcimiz Onuralp Bitim 17 dakika süre alarak 2 sayı ve 2 asistle oynadı.



ROCKETS 135-119 WIZARDS



Houston Rockets, Toyota Center'da Washington Wizards'ı 135-119 devirdi.



Jalen Green, Rockets'a 37 sayı, 8 ribaund ve 2 asistle liderlik etti. Fred VanVleet 27 sayı, 9 asist, 3 ribaund ve 2 top çalmayla oynadı. Amen Thompson 20 sayı, 10 ribaund, 4 asist ve 3 top çalma kaydetti.



Jordan Poole, Wizards'ta 25 sayı ve 2 top çalmayla mücadele etti. Deni Avdija 24 sayı, 9 ribaund, 5 asist ve 3 top çalmayla oynadı. Kyle Kuzma 23 sayı, 3 ribaund, 3 asist ve 2 top çalmayla maçı tamamladı.



BUCKS 114-105 76ERS



Milwaukee Bucks, Fiserv Forum'da Philadelphia 76ers'ı 114-105 mağlup etti.



Giannis Antetokounmpo, Bucks'a 32 sayı, 11 ribaund, 7 asist ve 1 top çalma ile liderlik eden isim oldu. Brook Lopez 19 sayı, 7 ribaund, 5 asist, 2 blok ve 1 top çalma kaydederken, Damian Lillard 17 sayı, 9 asist, 3 ribaund, 1 top çalma ve 1 blokla oynadı.



Tyrese Maxey 30 sayı, 4 ribaund ve 4 asistle 76ers'ın en skorer ismiydi. Tobias Harris 15 sayı, 4 ribaund, 3 asist, 1 top çalma ve 1 blokla oynarken, Cameron Payne 13 sayıyla, Kyle Lowry ise 12 sayı ve 2 ribaundla maçı tamamladı.



KNICKS 105-93 TRAIL BLAZERS



New York Knicks, Moda Center'da ev sahibi Portland Trail Blazers'ı 105-93 yendi.



Jalen Brunson 45 sayı ve 4 asistle Knicks'i galibiyete taşıyan isimdi. Josh Hart 7 sayı, 15 ribaund, 2 asist ve 3 top çalmayla oynarken, Donte DiVincenzo ve OG Anunoby 12'şer sayı kaydettiler.



Portland cephesinde Deandre Ayton 31 sayı, 14 ribaund ve 1 blokla Blazers'ın en skorer ismi oldu. Dalano Banton 16 sayı, 2 ribaund, 2 asist ve 4 top çalmayla oynarken, Scoot Henderson 12 sayı, 7 ribaund, 6 asist ve 1 top çalmayla maçı tamamladı.



THUNDER 126-119 MAVERICKS



Oklahoma City Thunder, Paycom Center'da konuk ettiği Dallas Mavericks'i 126-119 mağlup etti.



Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 31 sayı, 9 ribaund, 5 asist ve 2 top çalmayla istikrarlı performansını sürdürdü. Jalen Williams 27 sayı, 4 ribaund, 5 asist ve 3 blokla oynadı. Josh Giddey 18 sayı, 3 ribaund ve 5 asist kaydetti.



Hamstring sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Luka Doncic'ten yoksun olan Mavericks'te en skorer oyuncu, 36 sayı, 4 ribaund, 12 asist ve 2 top çalmayla oynayan Kyrie Irving oldu. Daniel Gafford 19 sayı ve 15 ribaundla oynarken, Tim Hardaway Jr. 23 sayı, 9 ribaund ve 3 asistle benchten katkı sağladı.





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