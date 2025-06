Boston Celtics, yıldız uzun Kristaps Porzingis ve bir ikinci tur draft hakkını, Atlanta Hawks ve Brooklyn Nets'in de dahil olduğu üç takımlı bir takasla Atlanta'ya gönderdi.ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre, takas kapsamında Atlanta Hawks, Terance Mann ve 22. sıradan seçim hakkını Brooklyn Nets'e yollarken; Boston Celtics, Georges Niang ve bir ikinci tur seçimini kadrosuna kattı.Bu takasla birlikte Celtics, Jrue Holiday'i Portland Trail Blazers'a göndermesinin ardından maaş sınırının ikinci basamağının altına inmeyi başardı. ESPN'den Bobby Marks'ın aktardığına göre, Boston böylece iki oyuncunun takasından toplamda yaklaşık 180 milyon dolarlık vergi yükünden kurtuldu.Atlanta Hawks ise 2025-2026 sezonu için 30.7 milyon dolarlık maaş yükü bulunan Porzingis'i kadrosuna kattı. 29 yaşındaki Letonyalı yıldız, gelecek yaz serbest oyuncu konumuna geçecek. Takasta Boston'a giden Georges Niang da gelecek sezon sonunda serbest kalacak. Öte yandan Nets'e geçen Terance Mann'in önümüzdeki üç sezon boyunca her yıl 15.5 milyon dolar kazanacağı bildirildi.Brooklyn Nets ise bu takasla 2025 NBA Draftı için sahip olduğu ilk tur seçim sayısını beşe çıkardı. Nets'in şu an 8, 19, 22, 26 ve 27. sıradan seçim hakları bulunuyor.Geçtiğimiz sezon Celtics formasıyla 19.5 sayı, 6.8 ribaund ve 2.1 asist ortalamaları tutturan Porzingis, kariyerinde beşinci takımı olan Hawks'a katılmış oldu. Daha önce New York Knicks, Dallas Mavericks, Washington Wizards ve Boston Celtics formaları giyen Letonyalı yıldız, Atlanta'da Trae Young, Jalen Johnson ve çaylak Zaccharie Risacher ile birlikte yeni bir çekirdeğin parçası olacak.Niang ise geçtiğimiz sezon Atlanta'da maç başına 12.1 sayı ve 3 ribaund ortalamaları yakalamıştı. 32 yaşındaki forvet, Atlanta'ya Cleveland Cavaliers'tan Caris LeVert ile birlikte takasla katılmıştı.