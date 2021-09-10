Ceferin'den Real Madrid'e: 'Beceriksizler!'

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa Süper Ligi'ni kurmak isteyen ancak başarısız olan Real Madrid, Barcelona ve Juventus kulübü yöneticilerini 'beceriksiz' olarak niteledi.



Ceferin, "Bu üç kulübün beceriksiz yöneticileri var. Bu adamlar futbolu öldürmeye çalıştı. Oyuncularla yaptıkları sözleşme görüşmelerini kendileri yürütüyor ama daha sonra maaşların da çok yüksek olduğundan şikayet ediyorlar." ifadelerini kullandı.



Real Madrid'in Kylian Mbappe için yaptığı 180 milyon euro'luk teklife değinen Ceferin, "Florentino Perez, Real Madrid'in ancak Avrupa Süper Ligi ile ayakta kalabileceğini söyledi. Ardından gidip Mbappe için 180 milyon euro teklif etti." değerlendirmesini yaptı.



YENİ FFP SÖZLERİ



FFP'nin geleceği hakkında da ipuçları veren Ceferin, "Harcamalarda belirli bir sınırı aşan kulüplere zorunlu bir ödemenin uygulanacağı finansal 'adil oyun' konusunda bazı reformlarımız var. Bu ödemelerden elde edilen gelirler, diğer kulüpler arasında paylaşılmalı. Gelecekte rekabetçi bir denge hakkında konuşmak istiyoruz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



