Ceferin'den Avrupa Süper Ligi açıklaması!

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, verdiği röportajda Avrupa Süper Ligi ile ilgili gelen sorulara cevap verdi.



Ceferin, "En büyük başarınız, Avrupa'nın en zengin kulüplerinin kapalı bir turnuva kurma niyeti olan Süper Lig projesinin sona erdirilmesidir. Siz de bu başarıyı ilk sıraya koyuyor musunuz?" şeklinde gelen soruya, "Prensip olarak başarılarım hakkında konuşmayı sevmiyorum. Her gün yaptığımız işlerin akışı içinde bunları değerlendirecek vaktim yok. Tabii ki futbol için en önemli olaylardan biriydi, herkes bunu söylüyor. Bu proje, bu çılgın fikir durdurulmasaydı futbol bir daha asla eskisi gibi olmazdı" diye cevap verdi.



Sloven futbol insanı, "Sizce bu fikir bitti mi, yoksa hala yeni bir fırsat mı bekliyor?" şeklinde gelen sorunun ardından, "En azından önümüzdeki 20 ya da 30 yıl içinde bu fikrin gerçekleşme olasılığını görmüyorum. Daha sonra ne olacağını tahmin etmek çok zor." sözlerini kullandı.



Ceferin, "Şampiyonlar Ligi bir ölçüde Süper Lig'in kendisi haline geldi. Küçük ülkelerin ulusal şampiyonlarının bu lige girmesi çok zor. Tüm şampiyonların Şampiyonlar Ligi'nde oynaması gerektiğini düşünmüyor musunuz?" şeklinde gelen soruya ise, "Şampiyonlar Ligi'nin bir şekilde Avrupa Süper Ligi'ne benzediğini iddia edenlerin futbolu bilmediğini ya da bilmek istemediğini daha önce de söyledim. Herhangi bir ülkenin şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkına sahiptir. Şu anda Şampiyonlar Ligi'nde 32 takım mücadele ediyor ancak gelecek sezon bu sayı 36 olacak ve dört ek kontenjan açılacak. Ancak ana aşamaya katılabilmek için eleme turlarını kazanmanız gerekiyor, bu da mantıklı bir şey. Ama bunu kapalı Süper Lig ile karşılaştırmayın. Geçen yıl Maribor Avrupa kupalarına katılabilmek için oynadığı tüm maçları kaybetti ama yine de UEFA'dan bir milyon euro aldı. UEFA'da var olan sistem tüm futbolu destekliyor. Süper Lig'de 12 kulüp vardı ve kimseyi bunun içine almazlardı. Bu turnuvaların nasıl karşılaştırılabileceğini anlamak mümkün değil" diye yanıtladı.



