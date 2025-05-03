Cedi Osman: "Ataman'a yaptıkları utanç vericiydi"

Panathinaikos'un yıldız oyuncusu Cedi Osman, Anadolu Efes maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Cedi Osman: 'Ataman'a yaptıkları utanç vericiydi'
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03 Mayıs 2025 00:38

Panathinaikos'un yıldız oyuncusu Cedi Osman, Anadolu Efes maçı sırasında kendisini yuhalayan seyircilere tepki gösterdi.

Yuhalamaların kendisini etkilemediğini belirten Osman, ancak EuroLeague şampiyonluğu kazanan Başantrenör Ergin Ataman'a yapılan muamelenin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

"ATAMAN'A YAPTIKLARI UTANÇ VERİCİYDİ"

Cedi Osman, "Beni yuhaladılar, bunu umursamıyorum ama bu takımla iki kez EuroLeague şampiyonluğu kazanan koça yaptıkları gerçekten saygısızcaydı. Beni yuhalayabilirler ama koç Ataman'a yaptıkları utanç vericiydi," şeklinde konuştu. 

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