Çebi: "Keyfini çıkaralım, inşallah başarılı oluruz"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlı kafilenin Portekiz'e iniş yapmasının ardından TRTSpor'a konuştu.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Çebi: 'Keyfini çıkaralım, inşallah başarılı oluruz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Kasım 2021 07:50
Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon deplasmanına giden Beşiktaş kafilesi Portekiz'e ulaştı.

Gece geç saatlerde Lizbon'a ulaşan Beşiktaş kafilesini az sayıda Beşiktaş taraftarının yanı sıra basın mensupları karşılarken Başkan Ahmet Nur Çebi TRT Spor'a kısa bir demeç verdi. Çebi açıklamasında, "Keyfini çıkaralım, inşallah başarılı biz oluruz. Bu saate kadar bazı şeyler iyi gitmedi ama umarım iyi gider. Zor maçlar, inşallah başarılı bir sonuç alırız temennimiz o" ifadelerini kullandı.

Maçtan önceki gece Portekiz'e gelen Beşiktaş, maçın oynanacağı Jose Alvalade Stadı'nda antrenman gerçekleştirip son hazırlıklarını yapacak.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.