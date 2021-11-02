Çebi: 'Keyfini çıkaralım, inşallah başarılı oluruz'

Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon deplasmanına giden Beşiktaş kafilesi Portekiz'e ulaştı.



Gece geç saatlerde Lizbon'a ulaşan Beşiktaş kafilesini az sayıda Beşiktaş taraftarının yanı sıra basın mensupları karşılarken Başkan Ahmet Nur Çebi TRT Spor'a kısa bir demeç verdi. Çebi açıklamasında, "Keyfini çıkaralım, inşallah başarılı biz oluruz. Bu saate kadar bazı şeyler iyi gitmedi ama umarım iyi gider. Zor maçlar, inşallah başarılı bir sonuç alırız temennimiz o" ifadelerini kullandı.



Maçtan önceki gece Portekiz'e gelen Beşiktaş, maçın oynanacağı Jose Alvalade Stadı'nda antrenman gerçekleştirip son hazırlıklarını yapacak.





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