Cebelitarık Hollanda'ya çok hafif geldi: 6-0

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 8. maçında Hollanda, sahasında Cebelitarık'ı 6-0 yenerek 19 puana yükseldi ve grupta liderliğini sürdürdü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Cebelitarık Hollanda'ya çok hafif geldi: 6-0
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11 Ekim 2021 23:48
Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 8. maçında Hollanda ile Cebelitarık karşı karşıya geldi.

Stadion Feijenoord'da oynanan karşılaşmayı Hollanda 6-0 kazanarak üç puanı aldı ve liderliğini sürdürdü.

Karşılaşmanın 9. dakikasında Van Dijk'ın golüyle perdeyi açan Hollanda, 19'da Depay ile penaltı atışından yararlanamadı. Barcelonalı yıldız oyuncu 21. dakikada farkı ikiye çıkarırken 45+3'te penaltı golüyle skoru 3-0'a getirdi ve ilk yarı 3-0'lık Hollanda üstünlüğüyle bitti.

İkinci yarıda da oyunun hakimiyetini elinde tutan Hollanda'da 48. dakikada Dumfries'in golü farkı dörde çıkarırken 75. dakikada Groeneveld skoru 5-0 yaptı. 87. dakikaya gelindiğinde Donyell Malen skoru 6-0 yaptı ve maçın skorunu belirledi.

Bu galibiyetle Hollanda puanını 19'a yükselterek liderliğini sürdürdü. Cebelitarık ise puansız olarak grubun son sırasında kaldı.


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