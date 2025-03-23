ÇBK Mersin, ikinci kez kupayı müzesine götürdü!

Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Emlak Konut'u 85-64 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan ÇİMSA ÇBK Mersin'e kupası takdim edildi.



Edirne Yeni Kapalı Spor Salonu'ndaki finalin ardından kupa seremonisi düzenlendi.



Törende ilk olarak Emlak Konut'a ikincilik şilti verildi.



Organizasyonda 2022'nin ardından ikinci kez şampiyonluk yaşayan ÇBK Mersin'in oyuncuları ile teknik ekibine madalyalarını Edirne Valisi Yunus Sezer ile Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Gülşah Akkaya takdim etti.



TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile Edirne Valisi Sezer, Kadınlar Türkiye Kupası'nı ÇİMSA ÇBK Mersin'in kaptanı Asena Yalçın'a verdi.



Kaptan Asena ile Sinem Ataş'ın kupayı beraber havaya kaldırmasının ardından ÇBK Mersinli oyuncular büyük sevinç yaşadı.



