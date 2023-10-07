ÇBK, evinde farka koştu!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında ÇBK Mersin, sahasında Bursa Uludağ Basketbol'u 90-71 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
ÇBK, evinde farka koştu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ekim 2023 19:12
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında ÇBK Mersin, sahasında Bursa Uludağ Basketbol'u 90-71 yendi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Haldun Çoban, Burak Erkan

ÇBK Mersin: Kiss 18, Melis Gülcan 9, Cornelius 9, Derin Yaya 5, Iagupova 13, Asena Yalçın 7, Sinem Ataş 15, Holingsvorth 4, Meltem Avcı 7, Studer 3, Şuğra Hatice Sönmez, Elif Bati

Bursa Uludağ Basketbol: Evette Williams 18, Coulibaly 3, Tuba Poyraz 9, Avery Williams 8, Baptiste 24, İpek Garip 3, Miray Balotu 2, Eda Şahin 4

1. Periyot: 24-18

Devre: 47-33

3. Periyot: 70-47

Beş faulle çıkan: 38.26 Meltem Avcı (ÇBK Mersin)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery