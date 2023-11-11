Çaykur Rizespor'un konuğu İstanbulspor

Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çaykur Rizespor'un konuğu İstanbulspor
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11 Kasım 2023 14:57
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında pazar günü sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Sarper Barış Saka yönetecek.

Ligde son hafta deplasmanda Gaziantep FK'ya 2-0 yenilen Rize temsilcisi, 14 puan ve averajla 11. sırada bulunuyor.

Çaykur Rizespor'da, ülkesinin milli takımına çağrılan Altın Zeqiri kadroda yer almayacak. Sakatlığı bulunan Benhur Keser'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

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