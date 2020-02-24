Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 23. haftasında Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir muhtemel 11'leri
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24 Şubat 2020 06:22
Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadeleyi beIN Sport canlı yayınlayacak.

İki takımın eksikleri

Çaykur Rizespor'da kart cezalısı Ivanildo Fernandes ile Montassar Talbi maç kadrosunda yer almayacak.

Medipol Başakşehir'de cezali Crivelli kadroda yok. Robinho'nun ise sakatlığını tam atlatamaması sebebiyle kadroda olması beklenmiyor.

Muhtemel 11'ler

Çaykur Rizespor

Gökhan Akkan
Moroziuk
Abarhoun
Boldrin
Melnjak
Abdullah Durak
Diomande
Aminu
Boldrin
Oğulcan Çağlayan
Skoda

Başakşehir:
Mert Günok
Caiçara
Ponck
Epureanu
Clichy
Mahmut
İrfan Can
Visca
Elia
Demba Ba
Gulbrandsen

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