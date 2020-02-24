Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor.
Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadeleyi beIN Sport canlı yayınlayacak.
İki takımın eksikleri
Çaykur Rizespor'da kart cezalısı Ivanildo Fernandes ile Montassar Talbi maç kadrosunda yer almayacak.
Medipol Başakşehir'de cezali Crivelli kadroda yok. Robinho'nun ise sakatlığını tam atlatamaması sebebiyle kadroda olması beklenmiyor.
Muhtemel 11'ler
Çaykur Rizespor
Gökhan Akkan
Moroziuk
Abarhoun
Boldrin
Melnjak
Abdullah Durak
Diomande
Aminu
Boldrin
Oğulcan Çağlayan
Skoda
Başakşehir:
Mert Günok
Caiçara
Ponck
Epureanu
Clichy
Mahmut
İrfan Can
Visca
Elia
Demba Ba
Gulbrandsen
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Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadeleyi beIN Sport canlı yayınlayacak.
İki takımın eksikleri
Çaykur Rizespor'da kart cezalısı Ivanildo Fernandes ile Montassar Talbi maç kadrosunda yer almayacak.
Medipol Başakşehir'de cezali Crivelli kadroda yok. Robinho'nun ise sakatlığını tam atlatamaması sebebiyle kadroda olması beklenmiyor.
Muhtemel 11'ler
Çaykur Rizespor
Gökhan Akkan
Moroziuk
Abarhoun
Boldrin
Melnjak
Abdullah Durak
Diomande
Aminu
Boldrin
Oğulcan Çağlayan
Skoda
Başakşehir:
Mert Günok
Caiçara
Ponck
Epureanu
Clichy
Mahmut
İrfan Can
Visca
Elia
Demba Ba
Gulbrandsen
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın