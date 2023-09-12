Çaykur Rizespor, Marega için zorluyor!

Çaykur Rizespor güçlü bir hücum hattı oluşturmak istiyor.



Habere Tanık'ta yer alan habere göre; Sparta Prag takımından kanat forvet olarak görev alan Bulgar golcü Minchev'i renklerine bağlayan Atmacalar, gol yollarında etkili olabilecek bir ismi daha kadrolarına katmak için büyük çaba sarf ediyor. Yeşil- Mavili ekibin hedefi Moussa Marega.



Dünya çapında isim yapmış bir golcü olan Marega' nın bonservisi elinde bulunuyor. Çaykur Rizespor yönetimi, bu transferi gerçekleştirmek için tüm şartlarını zorluyor.



Transferdeki tek engel bu oyuncunun yüksek maaşı. Atmacalar oyuncunun maaşını makul seviyeye çekemezse alternatif olarak Uruguaylı golcü Abel Hernandez' i kadrosuna katacak.



