Çaykur Rizespor, Marega için zorluyor!

Çaykur Rizespor transferde büyük düşünüyor. Yeşil-Mavililer, dünyaca ünlü golcü Marega için tüm şartlarını zorluyor.

, Fotoğraf; AA
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Çaykur Rizespor, Marega için zorluyor!
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12 Eylül 2023 11:37
Son güncelleme 12 Eylül 2023 11:39
Çaykur Rizespor güçlü bir hücum hattı oluşturmak istiyor.

Habere Tanık'ta yer alan habere göre; Sparta Prag takımından kanat forvet olarak görev alan Bulgar golcü Minchev'i renklerine bağlayan Atmacalar, gol yollarında etkili olabilecek bir ismi daha kadrolarına katmak için büyük çaba sarf ediyor. Yeşil- Mavili ekibin hedefi Moussa Marega.

Dünya çapında isim yapmış bir golcü olan Marega' nın bonservisi elinde bulunuyor. Çaykur Rizespor yönetimi, bu transferi gerçekleştirmek için tüm şartlarını zorluyor.

Transferdeki tek engel bu oyuncunun yüksek maaşı. Atmacalar oyuncunun maaşını makul seviyeye çekemezse alternatif olarak Uruguaylı golcü Abel Hernandez' i kadrosuna katacak.

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