Çaykur Rizespor, iki Senegalli futbolcuyu transfer etti!

Trendyol Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, Senegal 20 Yaş Altı Milli Takım oyuncusu Oumar Diouf'u renklerine bağladı.Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, bir süre önce takımın çalışmalarına katılan 20 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık, 18 yaşındaki Mame For Faye ile de 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Oumar Diouf'a ve Mame For Faye'ye takımımıza 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.Diouf ve Mame Faye ülkelerinde AF Darou Salam forması giyiyordu.