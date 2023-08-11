Çaykur Rizespor, iki Senegalli futbolcuyu transfer etti!

Trendyol Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, Senegal 20 Yaş Altı Milli Takım oyuncusu Oumar Diouf'u ve Mame Mor Faye'yi transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Çaykur Rizespor, iki Senegalli futbolcuyu transfer etti!
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11 Ağustos 2023 16:36
Son güncelleme 11 Ağustos 2023 16:42
Trendyol Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, Senegal 20 Yaş Altı Milli Takım oyuncusu Oumar Diouf'u renklerine bağladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, bir süre önce takımın çalışmalarına katılan 20 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık, 18 yaşındaki Mame For Faye ile de 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Oumar Diouf'a ve Mame For Faye'ye takımımıza 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Diouf ve Mame Faye ülkelerinde AF Darou Salam forması giyiyordu. 




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