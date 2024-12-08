Çaykur Rizespor, Gaziantep FK'ye konuk olacak

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında pazartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çaykur Rizespor, Gaziantep FK'ye konuk olacak
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08 Aralık 2024 11:59
Son güncelleme 08 Aralık 2024 12:24
Süper Lig'de 15. hafta heyecanında Gaziantep FK, Çaykur Rizespor'u ağırlamaya hazırlanıyor.

Pazartesi günü Gaziantep Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak.

İKİ TAKIMIN LİGDEKİ PERFORMANSI

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 6 galibiyet, bir beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda hanesine 19 puan yazdırdı.

Gaziantep FK ise ligde 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi sonucunda 15 puan topladı.

Karadeniz ekibinde kart cezalısı bulunan Giannis Papanikolaou, yarınki maçta forma giyemeyecek.

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