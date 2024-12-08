Çaykur Rizespor, Gaziantep FK'ye konuk olacak

Süper Lig'de 15. hafta heyecanında Gaziantep FK, Çaykur Rizespor'u ağırlamaya hazırlanıyor.
Pazartesi günü Gaziantep Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak.
İKİ TAKIMIN LİGDEKİ PERFORMANSI
Çaykur Rizespor, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 6 galibiyet, bir beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda hanesine 19 puan yazdırdı.
Gaziantep FK ise ligde 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi sonucunda 15 puan topladı.
Karadeniz ekibinde kart cezalısı bulunan Giannis Papanikolaou, yarınki maçta forma giyemeyecek.
Pazartesi günü Gaziantep Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak.
İKİ TAKIMIN LİGDEKİ PERFORMANSI
Çaykur Rizespor, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 6 galibiyet, bir beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda hanesine 19 puan yazdırdı.
Gaziantep FK ise ligde 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi sonucunda 15 puan topladı.
Karadeniz ekibinde kart cezalısı bulunan Giannis Papanikolaou, yarınki maçta forma giyemeyecek.