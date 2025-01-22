Çaykur Rizespor ayrılığı açıkladı!

Çaykur Rizespor'da Halil İbrahim Pehlivan ile yollar ayrıldı

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Çaykur Rizespor ayrılığı açıkladı!
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22 Ocak 2025 14:18
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Halil İbrahim Pehlivan ile yollarını ayırdı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Halil İbrahim Pehlivan'ın sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Halil İbrahim Pehlivan'a iki yıl boyunca kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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