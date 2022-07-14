Çaykur Rizespor'a Arnavut orta saha

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Arnavut orta saha oyuncusu Enriko Papa ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Enriko Papa ile anlaşmaya varılmış, 29 yaşındaki Arnavut futbolcu, kendisini 2 yıllığına yeşil-mavi renklere bağlayan resmi imzayı atmıştır." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, "Enriko Papa'ya 'Hoş geldin.' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.
Enriko Papa, geçen sezon Romanya ekibi Botoşani'de forma giymişti.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Enriko Papa ile anlaşmaya varılmış, 29 yaşındaki Arnavut futbolcu, kendisini 2 yıllığına yeşil-mavi renklere bağlayan resmi imzayı atmıştır." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, "Enriko Papa'ya 'Hoş geldin.' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.
Enriko Papa, geçen sezon Romanya ekibi Botoşani'de forma giymişti.
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