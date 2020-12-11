Cavani: 'Napoli sevgim için Juventus ve Inter'i reddettim'

Geçen sezon PSG ile olan sözleşmesi bittikten sonra transferin son günü Manchester United'a imza atan Edinson Cavani'den Juventus ve Inter itirafı geldi.



Uruguaylı golcü yaptığı açıklamada kendisine yapılan bir çok teklif arasıda Juventus ve Inter'in de olduğunu ancak kendisinin Napoli'ye olan sevgisi nedeniyle teklifi reddettiğini söyledi.



Cavani açıklamasında, "Beni sık sık arayan ve tekliflerini sunan Juventus ve Inter başta olmak üzere bir çok kulübe sadece 'teşekkürler ve hayır' dedim. Napolili taraftarlara böyle bir şey yapamazdım. Napoli aklıma gelince mutluluk hissediyorum. Onlarla birlikte çok şeyler başardığımı biliyorum ve onlar da saygılarını göstermeye devam ediyorlar, bu durumu seviyorum." diye konuştu.



33 yaşındaki golcü oyuncu Napoli formasıyla çıktığı 138 maçta 104 gol atıp 14 de asist yapmıştı.



