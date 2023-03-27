Chicago Bulls guardı Alex Caruso, Los Angeles Lakers guardı Austin Reaves ile arasında yapılan karşılaştırmalar hakkında konuştu.



Reaves'in NBA'e draft olmadan katılıp Lakers'a önemli katkı sağlayan bir başka beyaz tenli guard olarak ortaya çıkması, bire bir aynı özellikle sahip olan eski Lakers oyuncusu Caruso ile karşılaştırmalara yol açmıştı.



Caruso, Chicago Sun-Times'tan Joe Cowley'e, Reaves ile pek ortak noktaları olmadığını düşündüğünü söyledi:



"Fazla ortak noktamız yok ve bence işin komik yanı da bu. O tüm kariyeri boyunca NBA'de oynamış bir adam, ben ise draft edilmemiş, bir yıl G League'e giden, bir takıma girebilmek için üç kez Yaz Ligi'nde oynayan ve bunlara rağmen, bir rol alıp o rolde dakikalarımı kazanabilmek için yolumu bulmaya çalışan bir oyuncuydum."



G League'de bir yıl geçirmiş olan Caruso, 2019'da Lakers'tan iki yıllık bir kontrat kapmadan önce, ekiple birden çok kez iki yönlü sözleşme imzalamıştı. Reaves ise, çaylak sezonunda tek bir normal sezon maçı oynamadan önce bile standart bir NBA kontratına sahipti.





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