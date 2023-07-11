Carsen Edwards'ın yeni adresi belli oldu

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Beko'da forma giyen ABD'li gard Carsen Edwards'ın yeni sezonda hangi takımda forma giyeceği belli oldu.



BAYERN MÜNİH İLE ANLAŞTI



BasketNews'in haberine göre; başantrenörlük görevine Pablo Laso'yu getirerek THY EuroLeague'de gelecek sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Alman temsilcisi Bayern Münih, Carsen Edwards ile anlaşma sağladı.



25 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Beko formasıyla EuroLeague'de 8 sayı, 1.3 ribaunt ve 1.1 asist ortalamaları ile oynamıştı.



