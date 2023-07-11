Carsen Edwards'ın yeni adresi belli oldu

Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe Beko'da geçiren ABD'li gard Carsen Edwards, THY EuroLeague ekiplerinden Bayern Münih ile anlaşma sağladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Carsen Edwards'ın yeni adresi belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Temmuz 2023 16:09
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Beko'da forma giyen ABD'li gard Carsen Edwards'ın yeni sezonda hangi takımda forma giyeceği belli oldu.

BAYERN MÜNİH İLE ANLAŞTI

BasketNews'in haberine göre; başantrenörlük görevine Pablo Laso'yu getirerek THY EuroLeague'de gelecek sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Alman temsilcisi Bayern Münih, Carsen Edwards ile anlaşma sağladı.

25 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Beko formasıyla EuroLeague'de 8 sayı, 1.3 ribaunt ve 1.1 asist ortalamaları ile oynamıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery