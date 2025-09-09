Basketbolun efsane isimlerinden Carmelo Anthony, Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James'in emeklilik kararını esprili bir dille gündeme getirdi.Anthony'nin Hall of Fame haftası kutlama, nostalji ve esprilerle doluydu. Ancak uzun yıllardır yakın arkadaşı olan LeBron James hakkında yaptığı şaka dikkat çekti.Stephen Colbert'in The Late Show programına katılan Anthony, LeBron'a esprili bir şekilde artık emekli olma çağrısı yaptı:Anthony'nin sözleri, yakın arkadaşına yaptığı hafif dokundurmalarla birlikte LeBron'un olağanüstü kariyer süresine olan hayranlığını da yansıtıyordu.İkili, Dwyane Wade ve Chris Bosh ile birlikte 2003 NBA Draftı'nda lige girmiş ve yıllarca hem rakip hem de takım arkadaşı olarak anılmıştı.Saha dışında da "banana boat" kardeşliği olarak bilinen efsanevi dostluklarıyla tanındılar.Anthony, 2023 yılında 19 sezonluk kariyerinin ardından emekli olmuştu. NBA tarihinin en çok sayı atan dokuzuncu oyuncusu olarak basketbolu bırakan Melo, Denver Nuggets, New York Knicks ve Team USA'deki başarılarıyla hatırlanıyor. Özellikle Olimpiyatlarda, ABD'nin en çok madalya kazanan basketbolcularından biri olarak tarihe geçti.LeBron James ise 40 yaşında olmasına rağmen hâlâ en üst seviyede mücadele ediyor. Geçen sezon 70 maçta 24.4 sayı, 7.8 ribaund ve 8.2 asist ortalamaları yakalayarak All-NBA İkinci Takım'a seçildi.