09 Eylül
Azerbaycan-Ukrayna
19:00
09 Eylül
Ermenistan-İrlanda
19:00
09 Eylül
Macaristan-Portekiz
21:45
09 Eylül
Arnavutluk-Letonya
21:45
09 Eylül
Sırbistan-İngiltere
21:45
09 Eylül
Norveç-Moldova
21:45
09 Eylül
Güney Kıbrıs-Romanya
21:45
09 Eylül
Bosna Hersek-Avusturya
21:45
09 Eylül
Fransa-İzlanda
21:45
09 Eylül
Güney Afrika-Nijerya
19:00
09 Eylül
Kongo D. Cumhuriyeti-Senegal
19:00
09 Eylül
Burkina Faso-Mısır
19:00
09 Eylül
Gabon-Fildişi Sahili
22:00
10 Eylül
Ekvador-Arjantin
02:00
10 Eylül
Venezuela-Kolombiya
02:30
10 Eylül
Bolivya-Brezilya
02:30
10 Eylül
Şili-Uruguay
02:30
10 Eylül
Peru-Paraguay
02:30

Carmelo'dan LeBron'a emeklilik çağrısı: "Bırak artık, yeter"

Basketbolun efsane isimlerinden Carmelo Anthony, Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James'in emeklilik kararını esprili bir dille gündeme getirdi.

calendar 09 Eylül 2025 12:44
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Anthony'nin Hall of Fame haftası kutlama, nostalji ve esprilerle doluydu. Ancak uzun yıllardır yakın arkadaşı olan LeBron James hakkında yaptığı şaka dikkat çekti.

Stephen Colbert'in The Late Show programına katılan Anthony, LeBron'a esprili bir şekilde artık emekli olma çağrısı yaptı:
"LeBron benim kardeşimdir. 17-18 yaşlarımızdan beri yan yana, birlikte anılan, birbirine bağlı olan insanlarız. Ben şimdi Hall of Fame'e giriyorum, o da artık kendini toparlasın ve bu tarafa gelsin istiyorum. Artık yeter, bırak artık."


Anthony'nin sözleri, yakın arkadaşına yaptığı hafif dokundurmalarla birlikte LeBron'un olağanüstü kariyer süresine olan hayranlığını da yansıtıyordu.

İkili, Dwyane Wade ve Chris Bosh ile birlikte 2003 NBA Draftı'nda lige girmiş ve yıllarca hem rakip hem de takım arkadaşı olarak anılmıştı.

Saha dışında da "banana boat" kardeşliği olarak bilinen efsanevi dostluklarıyla tanındılar.

Anthony, 2023 yılında 19 sezonluk kariyerinin ardından emekli olmuştu. NBA tarihinin en çok sayı atan dokuzuncu oyuncusu olarak basketbolu bırakan Melo, Denver Nuggets, New York Knicks ve Team USA'deki başarılarıyla hatırlanıyor. Özellikle Olimpiyatlarda, ABD'nin en çok madalya kazanan basketbolcularından biri olarak tarihe geçti.

LeBron James ise 40 yaşında olmasına rağmen hâlâ en üst seviyede mücadele ediyor. Geçen sezon 70 maçta 24.4 sayı, 7.8 ribaund ve 8.2 asist ortalamaları yakalayarak All-NBA İkinci Takım'a seçildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
