Carlo Okaka: 'Okaka'ya Başakşehir'de maksimum saygı var'

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'in santrfor oyuncusu Stefano Okaka'nın menajeri Carlo Okaka, İtalyan golcünün transfer hikayesi, performansı ve geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.



Carlo Okaka'nın açıklamaları şu şekilde;



"48 SAAT KALA ANLAŞMAYI YAPTIK"



"4 Eylül'de eşim ve oğlumla İspanya'ya uçtum. 5 Eylül'de Okaka'yı çok isteyen Başakşehir'den bir telefon geldi. Hemen görüşme sağlandı, iki kulüp arasında oyuncuyla ekonomik bir anlaşma yapıldı. 48 saat sonra transfer penceresi kapanacağı için anlaşma sağlama amacıyla İstanbul'a uçtuk.



"AİLEDEN BİRİ GİBİ KARŞILANDI"



"Okaka gerçekten aileden biri gibi karşılandı. Tüm organizasyon olağanüstüydü, ona ilahi bir şekilde davrandılar. Saygı, sevgi, dostluk, kardeşlik var ve bu harika. Her şey elinin altında. Merkezde bir ev buldu, bu kadar mükemmel bir durum beklemiyorduk."



"DAHA FAZLASINI İSTEYEMEZDİK"



"Takım arkadaşlarıyla aralarında uyum var. Saha içinde ve dışında zaten lider bir isim, maksimum düzeyde bir saygı var. Zihinsel ve fiziksel olarak mutlu. Bundan daha fazlasını isteyemezdik."



"BAŞAKŞEHİR ŞU ANDA İYİ"



"Stefano, iki yıl önce şampiyonluk kazanan ve Şampiyonlar Ligi'ne katılan ancak bu sezon lig başlamasına rağmen hala 0 puanda kalan bir takıma geldi. Kötü bir başlangıç yapmışlardı. Teknik direktör değişimi sonrasında takım koşmaya ve yükselmeye başladı. Hedefleri tabii ki üst sıralara tırmanmak. Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi önemli takımları mağlup ettiler. Bu takımlar çok önemli takımlar. Şu anda Başakşehir iyi gidiyor, yıl sonunda ne olacağını rakamlar gösterecek."



"BURADA OLMAK BİZİM İÇİN İYİ"



"Uzun vadeli planlarımız için bir şey söyleyemeyiz. Kısa bir süredir Başakşehir'deyiz. Söyleyebileceğim tek şey; burada olmanın bizim için iyi olduğu. Bu renkler için uğraşıyor ve bunu seviyor."





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