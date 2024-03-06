Carlo Ancelotti için 5 yıl hapis cezası istiyorlar!

Madrid Savcılığı, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin imaj haklarından elde ettiği geliri vergi için beyan etmediği gerekçesiyle hapis cezasını istedi.



Savcılık, Ancelotti'nin, Real Madrid'in teknik direktörlüğünü yaptığı ilk dönemde (2013-2015), 2014 (386,361 Euro) ve 2015 (675,718 Euro) mali yıllarında vergi dairelerini 1 milyon Euro'dan fazla dolandırdığı gerekçesiyle 4 yıl dokuz 9 hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.



İddianameye göre İtalyan teknik adam, iş amaçlı olarak İspanya'da ikamet ettiğini ve adresinin Madrid'de olduğunu iddia etmesine rağmen, vergi beyannamelerinde sadece Real Madrid'den aldığı kişisel çalışma ücretini kaydetti ve başka kuruluşlara devrettiği imaj haklarının kullanımına karşılık gelen geliri beyan etmedi. Savcılık Ancelotti'yi vergi makamlarına karşı iki suçla itham etti.



Ancelotti 4 Temmuz 2013 tarihinde Real Madrid ile 5 Temmuz 2013 - 30 Haziran 2016 dönemini kapsayan sözleşme imzalamıştı.



İddianameye göre; Florentino Perez başkanlığındaki Real Madrid, 25 Mayıs 2015 tarihinde Ancelotti'yi görevden almış olsa da, İtalyan futbol adamı aynı yılın Ekim ayına kadar başkentin merkezi bir meydanındaki evini kiralamış, böylece 2015 yılı boyunca İspanya "kişisel ilişkilerinin ve ekonomik çıkarlarının ana merkezi" olmaya devam etti.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU