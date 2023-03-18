Carlo Ancelotti'den geleceğiyle ilgili açıklama!

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.



Ancelotti yaptığı açıklamada, "Ömrümün sonuna kadar burada kalmak isterim, bunu defalarca söyledim. Ama benim söylememle olacak bir iş değil. Kararı kulüp yönetimi verecek." dedi.



Başarılı çalıştırıcı, "Yönetim burada kalmamı isterse bundan mutluluk duyarım. İster 3 ay, ister 3 yıl... Ne kadar kalmamı isterlerse o kadar kalırım." ifadelerini kullandı.



Kupa kazanamazsa yönetim tarafından kovulacağı iddialarıyla ilgili konuşan Ancelotti, "Yazılı kurallar da yazılı olmayan kurallar da değişir. Bu sene kupa kazanacağımıza ikna oldum. Kral Kupası ve ligde gerideyiz ama Şampiyonlar Ligi'nde geride değiliz. Yarın oynayacağımız derbide farkı kapatmak istiyoruz." diye konuştu.





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