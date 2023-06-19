Carlo Ancelotti, Brezilya'ya gidiyor!

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Brezilya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oluyor.



GÖRÜŞMEDE ANLAŞMA ÇIKTI!



Globo'da yer alan habere göre, İtalyan teknik adamın, geçtiğimiz hafta İspanya'da Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues ile görüştüğü ve bu görüşmeden anlaşma çıktığı belirtildi.



Ancelotti'nin, gelecek yıl Real Madrid ile sözleşmesini tamamlamasının ardından Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceği vurgulandı. Bu süreçte Brezilya U20 Teknik Direktörü Ramon Menezes ile birlikte Ancelotti'nin tavsiye edeceği birinin geçiş dönemini yöneteceği aktarıldı.



REAL MADRID HABERDAR



Öte yandan Real Madrid'in Ancelotti'nin attığı tüm adımlardan haberdar olduğu aktarıldı.



RESMİ AÇIKLAMA 2024 BAŞINDA



Ancelotti'nin Real Madrid ile sözleşmesinin şu an devam etmesi nedeniyle Brezilya'nın deneyimli teknik adam için açıklamayı henüz yapmayacağı vurgulandı.



İtalyan teknik adamın açıklanmasının en erken 2024'ün başında (Real Madrid ile sözleşmesinin bitmesine 6 ay kala) olabileceği ifade edildi.





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